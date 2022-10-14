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Новости часа: Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября

Новости часа: Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита СВМДА в Астане 14 октября.

Глава государства рассказал о расследовании ЧП на Крымском мосту. По словам президента, ФСБ констатировала, что взрывчатка для Крымского моста была доставлена морем. Если подтвердится, что взрывчатку для теракта вывезли из Одессы на зерновозе, то Россия закроет зерновой коридор, прокомментировал Владимир Путин.

Также глава РФ сообщил, что не пострадавшие при массированном ударе объекты на Украине на данный момент "добивают". Еще российский президент заявил, что ввод войск НАТО на Украину в прямое столкновение с армией РФ – опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
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