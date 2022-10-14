Новости часа: Путин и Эрдоган распорядились начать разработку идеи газового хаба в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручили делегациям двух стран начать разработку идеи газового хаба в Турции. Наиболее подходящим местом дня хаба турецкий лидер назвал район Фракия, который находится в европейской части страны.

Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ. Об этом сообщили глава МИД РФ Сергей Лавров.

Более 10 тысяч пассажиров перевезли через Керченскую переправу с 9 октября. Об этом заявил Минтранс РФ.