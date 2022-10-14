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Политика

Новости часа: Путин и Эрдоган распорядились начать разработку идеи газового хаба в Турции

Новости часа: Путин и Эрдоган распорядились начать разработку идеи газового хаба в Турции

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы

Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Несколько человек задержаны при попытке устроить диверсии на "Турецком потоке" – Песков

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручили делегациям двух стран начать разработку идеи газового хаба в Турции. Наиболее подходящим местом дня хаба турецкий лидер назвал район Фракия, который находится в европейской части страны.

Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ. Об этом сообщили глава МИД РФ Сергей Лавров.

Более 10 тысяч пассажиров перевезли через Керченскую переправу с 9 октября. Об этом заявил Минтранс РФ.

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