Владимир Путин выступил с обращением перед выборами президента в России. Он призвал граждан прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Также глава государства отметил, что голосовать на предстоящих выборах будут в том числе и российские бойцы в зоне СВО.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.