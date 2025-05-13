Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:30

Экономика

Путин заявил, что возвращение западного бизнеса в Россию зависит от интересов страны

Путин заявил, что возвращение западного бизнеса в Россию зависит от интересов страны

Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле

Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Россия и Украина заявили о готовности к переговорам, но при разных условиях

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий

Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Владимир Путин встретился в Кремле президентом Палестины Махмудом Аббасом

Россия будет руководствоваться исключительно своими интересами при решении вопроса о возвращении иностранных компаний. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия". По его словам, если присутствие компании выгодно стране – ее допустят на рынок, если нет – найдутся основания отказать.

Президент также отметил, что власти учтут поведение брендов в момент их ухода из России. Извинений, подчеркнул он, будет недостаточно для возвращения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьбизнесэкономикавидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика