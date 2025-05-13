Путин заявил, что возвращение западного бизнеса в Россию зависит от интересов страны

Россия будет руководствоваться исключительно своими интересами при решении вопроса о возвращении иностранных компаний. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами организации "Деловая Россия". По его словам, если присутствие компании выгодно стране – ее допустят на рынок, если нет – найдутся основания отказать.

Президент также отметил, что власти учтут поведение брендов в момент их ухода из России. Извинений, подчеркнул он, будет недостаточно для возвращения.

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