11 декабря, 15:15

Экономика

Путин заявил о росте зарплат в России

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в России растут номинальные и реальные зарплаты, что создает надежную базу для социальных выплат.

Президент подчеркнул, что уровень бедности в стране снизился до 7%, и к 2036 году планируется снизить этот показатель до менее 5%.

Путин также отметил, что рост пенсий должен опережать инфляцию и очередное повышение будет уже со следующего месяца. Деньги на индексацию заложены в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда.

Кроме того, с 2025 года будут введены новые меры поддержки семей с двумя и более детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

