11 июня, 12:30Политика
Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, электросети Украины в конкретных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре.
Тем временем в Кремле считают преждевременными рассуждения о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона.
Кроме того, по словам Пескова, США, стремясь подавить Россию, готовы на заигрывания с неонацистами.
Также пресс-секретарь президента сообщил, что Россия крайне негативно воспринимает разрешение поставлять украинскому батальону "Азов" оружие США.
Как отметил глава ФСБ РФ Александр Бортников, установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле".