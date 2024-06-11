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11 июня, 12:30

Политика

Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, электросети Украины в конкретных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре.

Тем временем в Кремле считают преждевременными рассуждения о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме того, по словам Пескова, США, стремясь подавить Россию, готовы на заигрывания с неонацистами.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Россия крайне негативно воспринимает разрешение поставлять украинскому батальону "Азов" оружие США.

Как отметил глава ФСБ РФ Александр Бортников, установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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