Путин: на фоне низкой безработицы важно перенастроить систему подготовки кадров

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ призвал перенастроить систему подготовки кадров на фоне рекордно низкой безработицы в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, в апреле уровень безработицы составил всего 2,6%. При этом он указал на то, что значительно сократилась молодежная безработица и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.

Однако, как утверждает президент РФ, если еще 15–20 лет назад основной вопрос заключался в том, как найти работу, то сейчас, – где найти кадры. Именно в связи с этим Путин порекомендовал перенастроить систему профобразования на запросы рынка труда, чтобы в России появлялись востребованные специалисты. Кроме того, он считает, что необходимо формировать возможности для работников, которые поспособствуют повышению их профессионального уровня.

Кроме того, глава государства заявил, что деятельность российских вузов и колледжей будет оцениваться по тому, насколько востребованы их выпускники и как растут их доходы. Также Путин анонсировал возникновение в России в последующие 10 лет около 40 университетских кампусов с передовыми условиями для учебы, научной деятельности, проживания и работы студентов.

Завершая эту тему, президент РФ призвал власти увеличивать зарплату российских граждан быстрее, чем наращивать темпы в экономике.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день уровень безработицы в Москве достиг 0,3%, что является историческим минимумом. По словам мэра Москвы, процентное соотношение безработицы в городе меньше, чем в других европейских и американских городах.

До этого о низком уровне безработицы в РФ заявлял Владимир Путин. По словам президента, безработицы в России почти нет. Путин также обращал внимание на то, что российские организации ищут кадры за рубежом. Он подчеркивал, что специалисты из Европы и Северной Америки приезжают в РФ, несмотря на антироссийские санкции. По словам Путина, здесь зарубежные эксперты могут получать больше, чем в своих странах.

