Путин предложил льготы для бизнеса за ликвидацию бесхозных свалок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За ликвидацию бесхозных свалок бизнес может получать землю под ними бесплатно. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Президент отметил, что зачастую на ликвидацию бесхозных свалок у местных муниципалитетов нет средств. Однако, если предприниматели будут ликвидировать их за свой счет, они смогут получить участки под свалками бесплатно.

"Я прошу правительство провести соответствующие консультации с субъектами Российской Федерации", – сказал Путин.

До этого на торги по программе выставили двухэтажное здание с земельным участком в Южном Бутове. Объект предназначался для открытия частной школы. Перед ее открытием инвестору нужно было привести здание в порядок за свой счет.

Арендовать объект на льготных условиях можно в Москве. В городе действует программа "1 рубль за квадратный метр". В рамках нее инвестор может восстановить исторический объект и перейти на льготную ставку.

