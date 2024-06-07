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07 июня, 16:45

Экономика

Путин заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года

Путин заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года

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Минимальный размер оплаты труда привяжут к медианной зарплате в 2025 году. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил Владимир Путин.

Со следующего года МРОТ составит почти половину медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. А к 2030 году этот показатель должен быть не менее 35 тысяч рублей, заявил президент России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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