07 июня, 16:45Экономика
Путин заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года
Минимальный размер оплаты труда привяжут к медианной зарплате в 2025 году. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил Владимир Путин.
Со следующего года МРОТ составит почти половину медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. А к 2030 году этот показатель должен быть не менее 35 тысяч рублей, заявил президент России.
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