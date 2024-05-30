Путин, заявил что нужно низко поклониться народу РФ за героизм и сплоченность

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Кремле заявил, что народу России нужно "низко поклониться в ноги" за героизм и сплоченность.

"Конечно, самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется "многонациональный народ России", – цитирует президента РИА Новости.

Путин также добавил, что награды, которую можно было бы вручить народу, нет. Однако героизм и сплоченность народа вокруг России и ее интересов являются залогом победы страны.

В рамках церемонии в Кремле Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Сергею Собянину, знак Героя труда председателю Совфеда Валентине Матвиенко, орден Мужества губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Помимо этого, к награде представили женщину из Тверской области, родившую 14 детей, Ольгу Верпаковскую. Она получила звание "Мать-героиня".

