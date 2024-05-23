Турэксперт Мкртчян: вместо Норвегии россияне могут посетить другие страны Европы

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 рассказал, что делать трагедию из-за закрытия Норвегии для туристов из РФ не стоит. Россияне могут посетить другие европейские государства, для поездки в которые визы выдают без проблем.

Говоря о Норвегии, эксперт отметил, что россияне уже больше года не посещают ее с целью туризма. Массовый интерес к стране пропал с пандемией коронавируса, считает он.

По словам Мкртчяна, сейчас туристы из России массово едут отдыхать в Грецию, Испанию, Италию, Францию и на Кипр. Турпоток в страны в сравнении с прошлым годом вырос на 150%.

"Визы даются охотно, никаких проблем. Билеты в Европу резко подешевели, поэтому сейчас идет такой массовый спрос", – заключил Мкртчян.

С 29 мая Норвегия запретит въезд россиянам, прибывающим в страну с туристической целью. Исключения сделают для приезжающих к родственникам, на работу или в образовательных целях.

В МИД РФ, комментируя заявление Норвегии, назвали решение недружественным. В ответ на это в ведомстве обещали принять ответные меры.

