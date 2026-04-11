Путин заявил о необходимости внедрения ИИ во всех сферах к 2030 году

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) с участием Сергея Собянина, глав Минфина, Минобороны, Минцифры и других ответственных лиц.

Президент подчеркнул: к 2030 году продукты ИИ должны использоваться во всех областях в России. В стране нужна собственная конкурентоспособная языковая модель, чтобы гарантировать безопасность и обороноспособность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.