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Политика

Путин назвал главные задачи по развитию регионов России

Путин назвал главные задачи по развитию регионов России

Путин провел совещание с главой СК РФ Бастрыкиным

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Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с вновь избранными главами российских субъектов. Президент сообщил, что их прямая задача – повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономического положения регионов, а также создания надежной базы для дальнейшего движения вперед.

Путин заявил, что Россия сталкивается с высоким внешним давлением, что накладывает высокую степень ответственности на глав регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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