Путин назвал главные задачи по развитию регионов России

Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с вновь избранными главами российских субъектов. Президент сообщил, что их прямая задача – повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономического положения регионов, а также создания надежной базы для дальнейшего движения вперед.

Путин заявил, что Россия сталкивается с высоким внешним давлением, что накладывает высокую степень ответственности на глав регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.