Больной лейкемией в Италии получил костный мозг от донора из России

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Пациент онкологического отделения итальянского города Реджо-Калабрия получил костный мозг от донора из России. Об этом сообщает газета Corriere della Calabria.

Единственным идеально подходящим донором для 55-летнего итальянца, борющегося с тяжелой формой лейкемии, оказался житель российского региона, расположенного в пяти часах лета от Москвы. Место встречи врачей из двух стран Стамбул из-за сложностей в получении визы и прямых рейсов.

Координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино рассказал изданию il Messaggero, что специалисты из России сильно помогли итальянским врачам.

"Мы не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это правильное дело", – заявил Мартино.

Ранее сообщалось, что подмосковные хирурги в Пушкине провели женщине операцию по удалению десятикилограммовой опухоли матки. Размер новообразования достиг гигантских размеров. Живот женщины соответствовал 40 неделе беременности. Операция по удалению новообразования длилась 1,5 часа. По данным исследований врачей, миома оказалась доброкачественной.



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