Путин проведет совещание с членами Совбеза в понедельник

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет 10 октября оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза", – сказал представитель Кремля.

Накануне Песков заявил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам. Последнее обращение главы государства состоялось 21 сентября. Тогда президент России объявил в стране частичную мобилизацию



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