Песков заявил, что Путин не планирует обращения к россиянам в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина на ближайшие дни нет обращения к россиянам. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

"Нет", – ответил представитель Кремля на вопрос о возможном обращении российского лидера к жителям страны.

До этого Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер поговорил с турецким коллегой о ситуации на Украине, а также о развитии взаимоотношений между Москвой и Анкарой.

Последнее обращение Владимира Путина к россиянам состоялось 21 сентября. Тогда президент России объявил в стране частичную мобилизацию, подчеркнув, что все призванные граждане перед отправкой в зону СВО будут проходить специальную подготовку.

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