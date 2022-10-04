Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Киева от диалога с Москвой, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что в Кремле будут ждать изменения позиции Владимира Зеленского или уже будущего президента Украины. Песков добавил, что сейчас какие-либо договоренности по Украине исключены, поскольку для того, чтобы вести переговоры, нужны две стороны.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
До этого Зеленский сообщил о своей готовности вернуться к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а другим президентом.
Путин же призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии – Песков
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