Песков прокомментировал информацию о расколе в окружении Путина из-за спецоперации

Фото: kremlin.ru

Споры в окружении президента России Владимира Путина на тему спецоперации не являются признаком раскола, они проходят в рамках обычного рабочего процесса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства принял ключевые решения, включая объявление частичной мобилизации. По его словам, именно по поводу таких моментов есть разногласия.

"Некоторые думают, что мы должны действовать иначе, но все это часть обычного рабочего процесса", – приводит слова Пескова The Washington Post.

Пресс-секретарь президента опроверг сообщения о том, что человек из ближайшего окружения Путина открыто заявил о несогласии с решениями российского лидера.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!