Пушилин рассказал о прибывающем подкреплении на краснолиманском направлении

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На краснолиманском направлении ситуация стабилизируется, туда прибывает подкрепление, заявил врио губернатора ДНР Денис Пушилин.

"Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий", – приводит РИА Новости его слова.

Он также сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону, однако линия фронта удерживается и выстраивается в районе Кременной.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман ДНР остается по-прежнему тяжелой. 30 сентября в город подтягивалось подкрепление, а также предпринимались все необходимые меры для удержания позиций и сохранения личного состава.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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