Ряд государств, уже признанных недружественными России, доходят до беспамятства. Так Дмитрий Песков прокомментировал звучащие на Западе призывы ограничить въезд гражданам России в Европу. Пресс-секретарь выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает.

Такое заявление Песков сделал в ответ на призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить россиянам посещать страны Европы и прекратить выдачу туристических виз.

По словам Каллас, из-за того, что шенгенские визы россиянам продолжают выдавать, вся туристическая нагрузка легла на Финляндию, Эстонию и Латвию, так как с этими странами у России есть сухопутная граница. А прямое авиасообщение со странами Европы отсутствует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.