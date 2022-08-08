Новости последнего часа: Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН. Был подписан соответствующий указ президента.

В Москве возможна гроза и сильный ветер, предупреждение МЧС действует до 9 августа.

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Москве в сентябре.