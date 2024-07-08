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08 июля, 15:30

Политика

Петр Толстой встретился с кандидатами в МГД от Единой России

Петр Толстой встретился с кандидатами в МГД от Единой России

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Встреча членов партии "Единая Россия" ("ЕР"), которые подали документы для участия в выборах депутатов Мосгордумы, прошла в столице. Как отметил секретарь Московского регионального отделения партии Петр Толстой, всем кандидатам важно знать и понимать проблематику каждого района столицы, так как от этого зависит доверие людей.

По его словам, в каждом округе "ЕР" выдвинула наиболее способных, талантливых и энергичных людей. Их самой главной задачей до голосования является услышать реальные заботы людей, понять, что нужно изменить к лучшему и какие вещи поправить.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи смогут проголосовать на избирательных участках и онлайн при помощи дистанционного электронного голосования на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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