Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

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Владимир Путин и главы других государств, входящих в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подписали итоговую Астанинскую декларацию Совета глав государств – членов организации, сообщает RT.

Это заседание проводилось в Астане с 3 по 4 июля. В данном мероприятии принимали участие представители России, Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и прочих стран.

Прогнозировалось, что во время этой встречи члены делегаций среди прочего обсудят новую систему евразийской безопасности.

Кроме того, в рамках данного заседания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что Белоруссия официально вошла в состав ШОС. Церемония подписания всех необходимых для этого документов состоялась в начале саммита. После этого казахский лидер обратился с поздравлениями к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

