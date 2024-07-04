Путин пообщался с Лукашенко после неформального ужина на саммите ШОС

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Владимир Путин провел беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после неформального ужина для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

На опубликованных каналом фотографиях видно, как президенты двух стран обнимаются и оживленно беседуют. Содержание разговора Путина и Лукашенко при этом не раскрывается.

Российский президент прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 июля. В рамках мероприятия Путин уже встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпинем и прочими главами государств.

Во время переговоров Эрдоган пригласил Путина посетить его страну в самые кратчайшие сроки. Кроме того, российский лидер принял приглашение Токаева вновь посетить Казахстан в ноябре.