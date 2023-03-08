Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта и заявил, что в России уважительное и возвышенное отношение к женщине и к материнству является ценностью, которая передается через поколения.

Путин подчеркнул, что Международный женский день в нашей стране наполнен самыми искренними, светлыми и добрыми чувствами. В этот день вся Россия говорит о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам, заявил президент.

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