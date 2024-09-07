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07 сентября, 13:45

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса Бауманки

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса Бауманки

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В КЦ "Зарядье" Сергей Собянин и Владимир Путин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Церемонию провели по видеоконференцсвязи.

Как рассказал мэр Москвы, было завершено строительство кластеров технологий защиты природы, цифрового материаловедения, цифровой трансформации, конгресс-центра и инновационного хаба, а также федерального испытательного центра, многофункционального комплека "Квантум Парк" и общежития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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