День города станет одним из центральных событий форума-фестиваля "Москва 2030"

Ко Дню города в Москве подготовили разнообразную развлекательную программу. Большое количество мероприятий пройдут на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Например, 8 сентября на ВДНХ можно посетить мастер-класс от комплекса городского хозяйства. Кроме того, посетители, у которых в фамилии есть сочетание букв "москв" могут получить подарки. Их будут выдавать в информационном центре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.