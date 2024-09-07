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Новости

07 сентября, 12:30

Город

День города станет одним из центральных событий форума-фестиваля "Москва 2030"

День города станет одним из центральных событий форума-фестиваля "Москва 2030"

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День города отметят в Москве 7 и 8 сентября

Ко Дню города в Москве подготовили разнообразную развлекательную программу. Большое количество мероприятий пройдут на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Например, 8 сентября на ВДНХ можно посетить мастер-класс от комплекса городского хозяйства. Кроме того, посетители, у которых в фамилии есть сочетание букв "москв" могут получить подарки. Их будут выдавать в информационном центре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаМария Антропова
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