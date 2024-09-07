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07 сентября, 08:15

Транспорт

График работы общественного транспорта изменится в Москве 7 и 8 сентября

График работы общественного транспорта изменится в Москве 7 и 8 сентября

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В связи с празднованием Дня города изменится график работы общественного транспорта. В ночь на 8 сентября войти на станции метро и МЦК можно будет до 02:00. Кроме того, в обычном режиме будут функционировать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.

Также 7 сентября будут и локальные изменения. С 11:30 до 12:30 ряд улиц в районе Останкино перекроют для проведения парада трамваев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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