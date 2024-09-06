Парад поездов пройдет на БКЛ метро 7–8 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Парад ретро- и современных поездов пройдет на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена 7 и 8 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Второй раз в истории в параде примут участие 2 новых состава. Один из них – 81-760А "Ока", получивший за свою необычную расцветку прозвище "Баклажан". В этих составах впервые в истории московского метро сделали сквозной проход, уточнили в ведомстве, добавив, что на Солнцевской линии ходят три таких поезда.

Второй вагон – это инновационная "Москва-2024". От предшественников поезд отличается новым дизайном и повышенной вместимостью, которая увеличилась на 17 человек. При этом сами сиденья стали более удобными, пояснили в департаменте, их ширина увеличилась на 5%. Кроме того, специалисты перенесли USB-зарядки с сидений на поручни, а в последних составах начали устанавливать type-C разъемы.

Помимо этого, глава Дептранса Максим Ликсутов уточнил, что на параде 8 составов представят разные эпохи метро. Все желающие смогут проехать на них с 09:00 до 20:00 7 и 8 сентября.

"Если еще не знаете, чем заняться на этих выходных, то самое время вписать парад поездов в свои планы", – добавили в Дептрансе.

Также 7 сентября на ВДНХ пройдет парад трамваев. Колонна проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкина и обратно, а затем в трамвайном депо имени Баумана состоится выставка ретротрамваев и автомобилей.

После мероприятия в депо будет концерт, в котором поучаствуют артисты проекта "Музыка в метро" и Академический хор Московского метрополитена. Хедлайнером программы станет Виктор Салтыков. Также для гостей организуют мастер-классы, фотозону и полевую кухню.

В связи с проведением парада на ряде улиц в районе ВДНХ будут введены ограничения. Движение будет краткосрочно закрыто с 11:30 до 12:30. В это время автомобили не смогут проехать по Новомосковской улице в районе владения 7А, строения 26, по 1-й Останкинской улице, а также по улице Валентины Леонтьевой в районе дома 8, корпуса 3, по улице Академика Королева.