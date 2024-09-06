Движение будет перекрыто в районе ВДНХ днем 7 сентября из-за парада трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЦОДД предупредил об ограничениях движения транспорта на ряде улиц в районе ВДНХ 7 сентября из-за проведения парада трамваев, передает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Ограничения будут действовать с 11:30 до 12:30. В это время автомобили не смогут проехать по Новомосковской улице в районе владения 7А, строения 26 по 1-й Останкинской улице, а также по улице Валентины Леонтьевой в районе дома 8, корпуса 3 по улице Академика Королева.

Кроме того, движение будет ограничено по улице Академика Королева в местных проездах в районе дома 8, корпуса 3 и дома 8А, а также в 6-м Останкинском проезде от дома 2А по улице Академика Королева до дома 26, строения 2 по 1-й Останкинской улице. Не удастся проехать также в Останкинском проезде в районе пересечения с Продольным проездом, в местных проездах в районе дома 121А по проспекту Мира и в районе парковки № 9511, а также в Продольном проезде в районе парковки № 9506.

Проезд также будет закрыт на улице Сергея Эйзенштейна в районе дома 1 и в 1-м Сельскохозяйственном проезде от улицы Сергея Эйзенштейна до Сельскохозяйственной улицы.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее из-за единого дня голосования закрыли проезд в Большом Черкасском переулке. Транспорт не может двигаться на участке от перекрестка со Старопанским переулком до пересечения с Малым Черкасским переулком. Ограничения будут действовать до 15:00 9 сентября.