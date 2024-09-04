Большой Черкасский переулок в Москве будет перекрыт из-за единого дня голосования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой Черкасский переулок в Москве будет перекрыт для движения из-за единого дня голосования, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснутся участка переулка от перекрестка со Старопанским переулком до пересечения с Малым Черкасским переулком. Здесь нельзя будет проехать с 00:01 6 сентября до 15:00 9 сентября.

В Дептрансе подчеркнули, что на время действия ограничений гражданам будет запрещено парковать по указанному адресу автомобили.



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Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru, либо при помощи терминала на любом избирательном участке Москвы. Более 60% горожан, согласно опросам, проголосуют именно в электронном виде.

