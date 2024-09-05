В Москве беспилотный трамвай впервые начал перевозить пассажиров. Он курсирует по маршруту № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". Несколько месяцев трамвай тестировали без пассажиров, в кабине сидел водитель, контролирующий действия автоматизированной системы.

Трамвай оснащен большим экраном в салоне, который транслирует основные показатели работы различных систем. Он позволяет оценить, как трамвай видит окружающее пространство через систему машинного зрения. Водитель в кабине будет присутствовать для контроля ситуации. Однако, если система пройдет все испытания, в конце 2025 года трамвай перейдет полностью на беспилотный режим.

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