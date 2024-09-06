Владимир Машков принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму

Фото: vk.com/vl_mashkov

Директор театра "Современник" и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщает Агентство "Москва".

"Уважаемые друзья, сегодня я нахожусь в Кузбассе, здесь мы проводим очередные отборы в театральную школу Олега Табакова, причем сюда я приехал буквально со съемочной площадки в городе Бресте, где мы с артистами нашего театра участвуем в съемках фильма "В списках не значился" по великой прозе Бориса Васильева. В это же время в Москве начинаются выборы в Московскую городскую думу – значимое для всех москвичей общественно-политическое событие. Принять в нем участие можно, находясь в любой точке нашей необъятной страны с помощью системы дистанционного электронного голосования. Я именно так сегодня и проголосую. Предлагаю всем москвичам, кто находится в командировке или отпуске, а также тем, у кого нет времени на посещение избирательного участка, воспользоваться системой электронного голосования – это удобно, быстро и надежно", – сказал Машков.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.

На данный момент проголосовали около 1,5 миллиона избирателей. Также в первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDoS-атак. Они никак не повлияли на ход голосования.

