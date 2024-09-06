Председатель МГД Шапошников: выборы в МГД проходят по московскому стандарту голосования

Как рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, столица более 10 лет назад задала стандарт городских выборов. Его улучшали каждый электоральный цикл.

В данный момент стандарт включает видеоцентр, группы разбора, группу быстрого реагирования, пресс-центр, группу наблюдения за электронными выборами, большой штат наблюдателей Общественного штаба и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.