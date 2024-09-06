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06 сентября, 18:30

Политика

Председатель МГД Шапошников: выборы в МГД проходят по московскому стандарту голосования

Председатель МГД Шапошников: выборы в МГД проходят по московскому стандарту голосования

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Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами рассказал о ходе голосования

Как рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, столица более 10 лет назад задала стандарт городских выборов. Его улучшали каждый электоральный цикл.

В данный момент стандарт включает видеоцентр, группы разбора, группу быстрого реагирования, пресс-центр, группу наблюдения за электронными выборами, большой штат наблюдателей Общественного штаба и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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