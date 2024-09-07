Путин поздравил москвичей с Днем города

На выступлении в концертном зале "Зарядья" Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Он подчеркнул, что Москва была и остается сердцем России и оплотом государственности.

В своей речи президент России отметил сотрудников промышленных предприятий столицы, которые в короткие сроки нарастили выпуск продукции для нужд СВО, а также укрепления безопасности и технологического суверенитета страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.