Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 13:00

Политика

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города

Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате

Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму

Путин сообщил об увеличении количества людей, подписывающих контракты с ВС РФ

Владимир Путин прокомментировал задержание Павла Дурова

Путин: повышение ключевой ставки "охлаждает" ситуацию с кредитованием в России

Путин провел открытый урок "Разговоры о важном" в Туве

Песков заявил, что Москва готова помочь Павлу Дурову

Дмитрий Песков прокомментировал арест Павла Дурова в Париже

Путин поручил содействовать трудоустройству эвакуированных из приграничных областей

На выступлении в концертном зале "Зарядья" Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Он подчеркнул, что Москва была и остается сердцем России и оплотом государственности.

В своей речи президент России отметил сотрудников промышленных предприятий столицы, которые в короткие сроки нарастили выпуск продукции для нужд СВО, а также укрепления безопасности и технологического суверенитета страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикагородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика