07 августа, 16:15Политика
Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом российский лидер рассказал по итогам встречи с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
По словам Путина, у России множество друзей, готовых помочь в организации данного события. Он выделил ОАЭ как одно из самых подходящих для этого мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.