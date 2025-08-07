Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом российский лидер рассказал по итогам встречи с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По словам Путина, у России множество друзей, готовых помочь в организации данного события. Он выделил ОАЭ как одно из самых подходящих для этого мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.