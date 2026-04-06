Лечение с помощью российских онковакцин стало доступно по полису ОМС. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Речь идет в частности о проведении противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин. Они разработаны на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента. Теперь в рамках программы ОМС пациенты смогут бесплатно получить такое лечение в федеральных медицинских организациях.

