Кабмин РФ обязал органы власти вести аккаунты в соцсетях

Власти будут обязаны вести аккаунты во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Правительство определило список обязательных соцсетей для госорганизаций. Документ подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин. Новые требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

В соцсетях будут размещать отчеты о мероприятиях, отвечать на актуальные вопросы, а также нужно будет указывать контактные данные – адрес электронной почты и номер телефона.

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