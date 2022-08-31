Песков заявил о неудобствах для ЕС в случае принятия визовых ограничений для россиян

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Визовые ограничения для россиян обернутся сложностями в той же области для европейцев, которые захотят посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, Россия активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз для граждан РФ.
"Мы отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции", – сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что РФ будет наблюдать за решением Евросоюза в ограничении выдачи виз для россиян. Кроме того, он посчитал обсуждение подобного вопроса в ЕС иррациональностью граничащей с безумием. По его словам, решение ЕС не останется без ответной реакции России.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам можно считать проявлением шовинизма и безумным стремлением "отменить все русское". Однако, отметил дипломат, это невозможно.
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