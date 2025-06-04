Москва призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира

Москва в ответ на требования Киева о перемирии призвала сосредоточиться на выработке условий мира. Об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле президенту доложил глава делегации РФ Владимир Мединский

Кроме того, стороны договорились об обмене военнопленными численностью не менее 1 000 человек с каждой стороны и создании линии связи для оперативного решения вопросов срочной передачи тяжелораненых военнопленных вне рамок общих обменов. Помимо этого, РФ предложила в одностороннем порядке передать на Украину 6 000 тел погибших бойцов ВСУ. Также было предложено сделать 2–3-дневную паузу в боевых действиях для сбора тел военных.

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