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04 июня, 18:15

Политика

Москва призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира

Москва призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира

Мединский доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной

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Москва в ответ на требования Киева о перемирии призвала сосредоточиться на выработке условий мира. Об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле президенту доложил глава делегации РФ Владимир Мединский

Кроме того, стороны договорились об обмене военнопленными численностью не менее 1 000 человек с каждой стороны и создании линии связи для оперативного решения вопросов срочной передачи тяжелораненых военнопленных вне рамок общих обменов. Помимо этого, РФ предложила в одностороннем порядке передать на Украину 6 000 тел погибших бойцов ВСУ. Также было предложено сделать 2–3-дневную паузу в боевых действиях для сбора тел военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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