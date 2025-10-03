Форма поиска по сайту

03 октября, 08:15

Политика

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Путин отметил устойчивость России к санкциям

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером

Песков заявил, что подрыв "Северных потоков" был невозможен без ведома Байдена

Возможные поставки американских ракет Tomahawk на Украину не изменят баланс сил на поле боя, однако отразятся на отношениях между Россией и США. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам президента, Tomahawk является мощным, хотя и не самым современным оружием, которое представляет серьезную угрозу. Глава государства отметил, что российская система ПВО будет совершенствоваться, чтобы отражать подобные угрозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

