Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Возможные поставки американских ракет Tomahawk на Украину не изменят баланс сил на поле боя, однако отразятся на отношениях между Россией и США. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам президента, Tomahawk является мощным, хотя и не самым современным оружием, которое представляет серьезную угрозу. Глава государства отметил, что российская система ПВО будет совершенствоваться, чтобы отражать подобные угрозы.

