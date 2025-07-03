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03 июля, 21:15

Политика

Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

Путин покинул форум для телефонного разговора с Трампом

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Телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Беседа длилась почти час. Обсуждалась украинская проблематика, а Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин со своей стороны отметил, что РФ продолжает искать переговорное решение конфликта.

Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российского-украинских контактов в Стамбуле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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