Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

Телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Беседа длилась почти час. Обсуждалась украинская проблематика, а Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин со своей стороны отметил, что РФ продолжает искать переговорное решение конфликта.

Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российского-украинских контактов в Стамбуле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

