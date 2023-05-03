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16:45

Политика

Новости часа: в Кремле заявили о праве РФ ответить на атаку дронов

Новости часа: в Кремле заявили о праве РФ ответить на атаку дронов

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Парад на Красной площади состоится, несмотря на атаку БПЛА – Песков

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице

РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков

Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Новости часа: в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда посчитает нужным. Об этом заявила пресс-служба российского президента. Украина попыталась атаковать Кремль двумя дронами в ночь на 3 мая.

Программа реновации на юго-востоке столицы реализована почти наполовину. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

До 6 баллов обещают вечером 3 мая на дорогах Москвы. Таковы данные ЦОДД.

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