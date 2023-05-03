Новости часа: в Кремле заявили о праве РФ ответить на атаку дронов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда посчитает нужным. Об этом заявила пресс-служба российского президента. Украина попыталась атаковать Кремль двумя дронами в ночь на 3 мая.

Программа реновации на юго-востоке столицы реализована почти наполовину. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

До 6 баллов обещают вечером 3 мая на дорогах Москвы. Таковы данные ЦОДД.