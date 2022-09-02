Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Главной темой стало повышение эффективности работы госорганов, которая касается обустройства пунктов пропуска через госграницу России.

Президент отметил, что вопрос, который стоит на повестке, имеет прямо отношение и к безопасности, и к экономике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.