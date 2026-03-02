Путин и король Бахрейна обсудили военную эскалацию вокруг Ирана

Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обменялись мнениями о военной эскалации вокруг Ирана. Беседа состоялась с лидером страны, председательствующей в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Лидеры двух стран констатировали, что нынешняя ситуация в результате агрессии США и Израиля подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями. С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля.

