02 марта, 16:15

Политика

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств обсудили обострение конфликта на Ближнем Востоке и указали на необходимость скорейшего прекращения огня.

Российский лидер подчеркнул, что Москва многое сделала, чтобы помочь мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и найти компромисс, который бы устроил всех участников, но все эти наработки были сорваны неспровоцированным актом агрессии.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
