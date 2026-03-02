Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств обсудили обострение конфликта на Ближнем Востоке и указали на необходимость скорейшего прекращения огня.

Российский лидер подчеркнул, что Москва многое сделала, чтобы помочь мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и найти компромисс, который бы устроил всех участников, но все эти наработки были сорваны неспровоцированным актом агрессии.

