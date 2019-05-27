Сбившего полицейского сына экс-сенатора доставили в суд

Тимура Галлямова, который сбил полицейского и попытался сбежать, доставили в суд. В эти минуты начинается заседание.

Сегодня, 27 мая, ему изберут меру пресечения. Следствие рассчитывает на арест.

Сын экс-сенатора сбил патрульного, когда пытался сбежать от ДПС. При этом, по информации СМИ, водитель якобы был под наркотиками. Пишут, что молодой человек сам признался в этом полицейским.

Также известно, что тест на алкоголь он прошел успешно. В Следственном комитете рассказали о причинах остановки и о том, что грозит задержанному.

Все произошло вечером 26 мая на Кутузовском проспекте. Патрульный, которого сбил Галлямов, получил перелом голени. Ему сделали операцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.