Сбившего полицейского сына экс-сенатора доставили в суд

27 мая 2019, 17:30
Тимура Галлямова, который сбил полицейского и попытался сбежать, доставили в суд. В эти минуты начинается заседание.
Сегодня, 27 мая, ему изберут меру пресечения. Следствие рассчитывает на арест.
Сын экс-сенатора сбил патрульного, когда пытался сбежать от ДПС. При этом, по информации СМИ, водитель якобы был под наркотиками. Пишут, что молодой человек сам признался в этом полицейским.
Также известно, что тест на алкоголь он прошел успешно. В Следственном комитете рассказали о причинах остановки и о том, что грозит задержанному.
Все произошло вечером 26 мая на Кутузовском проспекте. Патрульный, которого сбил Галлямов, получил перелом голени. Ему сделали операцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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