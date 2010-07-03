СК просит арестовать водителя Toyota за наезд на инспектора ДПС

Следствие просит суд арестовать молодого человека, наехавшего на полицейского на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Авария произошла в ночь на 26 мая. Экипаж ДПС остановил на Кутузовском проспекте автомобиль Toyota Land Cruiser 200 для проверки документов. Полицейский подошел к водителю и попросил его предъявить документы на право управления транспортным средством.
27-летний мужчина предъявил свои права, но при общении с инспектором вел себя неадекватно и попытался скрыться на машине. Правоохранители начали преследовать иномарку. Когда злоумышленник остановился на красный сигнал светофора, полицейские попытались задержать его. В этот момент водитель резко вывернул руль вправо и наехал на инспектора ДПС.
Задержали водителя лишь на Большой Филевской улице. Как передает телеканал Москва 24, им оказался Тимур Галлямов − сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова.
По информации СМИ, молодой человек объяснил, что находился под воздействием наркотиков. Так это или нет, сейчас выясняют следователи. Пострадавший полицейский находится с переломом в больнице.
СК возбудил уголовное дело после наезда на инспектора ДПС
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