Маршрут электробуса №т76 стал самым популярным в столице

Маршрут электробуса №т76, от Ярославского района до метро "ВДНХ" и обратно, стал самым популярным в Москве. Ежедневно такой вариант используют более 20 тысяч человек.

Сейчас в городе курсируют свыше 220 автобусов на электротяге. Маршрутов всего 14. С прошлой осени электробусы перевезли свыше 16 миллионов пассажиров.

Электробус – современный и экологичный транспорт с медиаэкранами в салоне, USB-разъемами для подзарядки телефонов и многим другим. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.