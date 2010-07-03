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Авто

10:42

На нескольких улицах СВАО временно изменили схему движения

транспорт город авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут в связи с временным изменением схемы движения на нескольких улицах Северо-Восточного округа столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Часть ограничений связана с инженерными работами на дублере Ярославского шоссе. До 3 ноября для автомобилистов будет недоступна одна полоса в районе владения 3, строения 5. При этом там расширили проезжую часть.

Аналогичные ограничения будут действовать до 15 ноября на участках: в районе дома 5 на Ярославском шоссе; в районе владения 3, строения 3; в районе дома 2, корпуса 1 по улице Красной Сосны.

Изменения в связи со строительными работами по возведению жилого дома также коснутся улицы Молодцова. До 15 декабря автомобилисты не смогут воспользоваться одной из полос в районе дома 34, корпуса 2, в Ясном проезде. Там же, возле корпуса 1, закроют по одной полосе в каждом направлении.

Ранее стало известно, что в Москве ограничат движения в связи с маршем на Красной площади.

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